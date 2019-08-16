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: hayatını kaybetti! Devran Çağlar kimdir?

Ses sanatçısı 'dan haberi geldi. Bir dönemin ünlü şarkıcılarından olan Devran Çağlar'ın, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi. Devran Çağlar'ın ölüm haberi, bugün sahne alacağı işletmenin sosyal medya hesabından son dakika olarak duyuruldu. Peki, Devran Çağlar kimdir? Kaç yaşında nereli? İşte dün akşam hayatını kaybeden Devran Çağlar'ın hayatı...

Giriş Tarihi: 16.8.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 08:29
SON DAKİKA: Devran Çağlar hayatını kaybetti! Devran Çağlar kimdir?

ile ilgili gelen haberi sevenlerini yasa boğdu. Bir dönemin ünlü sanatçılarından olan Devran Çağlar'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Devran Çağları'n sahne aldığı işletmenin sahibi olayla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yavuz Hancı " Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.

Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Yapılan incelemede Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

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SON DAKİKA: Devran Çağlar hayatını kaybetti! Devran Çağlar kimdir?
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