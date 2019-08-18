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Son dakika haberi... Doğum kiloları ile gündeme gelen ’e destek mesajları her geçen saat büyüyor!

Magazin dünyasından gelen son dakika haberlere göre; ’e sanat camiasından büyük bir destek geldi. 4 ay önce doğum yapan ve önceki gün havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen, doğum kiloları nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Fahriye Evcen’in doğum kiloları magazin gündeminde en çok konuşulan konu oldu. Bunun üzerine sosyal medya tek seste kenetlendi. Oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, iki yıl önce İstanbul'da evlendi. Mutlu çift, kısa bir süre sonra da müjdeli haberi verdi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı dünyaya getirdi. Bodrum'da objektiflerimize takılan çift, önceki gün ise İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Bazı kendini bilmezler de sosyal medyada Fahriye Evcen'in doğum kilolarıyla dalga geçti. Ancak bu iğrenç yorumlara tepki gecikmedi. 7'den 70'e herkes, çiçeği burnunda anneye, "Çok güzelsin Fahriye Evcen" diye seslendi. Fahriye Evcen’e destekler çığı gibi büyüyor.

Giriş Tarihi: 18.8.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 09:54
Son dakika haberi... Doğum kiloları ile gündeme gelen Fahriye Evcen’e destek mesajları her geçen saat büyüyor!

Oyuncu Burak Özçivit ve , iki yıl önce İstanbul'da evlendi. Mutlu çift, kısa bir süre sonra da müjdeli haberi verdi. Güzel oyuncu Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı dünyaya getirdi. Sosyal medyada şimdiden 140 bine yakın takipçisi bulunan Karan bebeğin fotoğrafını ilk kez TAKVİM çekti. Bodrum'da objektiflerimize takılan çift, önceki gün ise İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Bazı kendini bilmezler de sosyal medyada Fahriye Evcen'in doğum kilolarıyla dalga geçti. Ancak bu iğrenç yorumlara tepki gecikmedi. 7'den 70'e herkes, çiçeği burnunda anneye, "Çok güzelsin Fahriye Evcen" diye seslendi. Diğer destek mesajları ise şöyleydi:

ÇOK GÜZELSİN FAHRİYE!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Nisan ayında oğlu Karan'ı dünyaya getirdi. Bazı densizler ise doğum kilolarıyla dalga geçip seviyesizleşti. Bunun üzerine sosyal medya tek seste kenetlendi: Çok güzelsin Fahriye!

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Son dakika haberi... Doğum kiloları ile gündeme gelen Fahriye Evcen’e destek mesajları her geçen saat büyüyor!
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