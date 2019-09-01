Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 1 Eylül 2019 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Eylül 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 1 Eylül 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Zamanın kalitesini biz belirliyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 EYLÜL 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: iletişim gezegeni Merkür ile devrim gezegeni Uranüs'ün çemberin içinde 120'lik yapması toplumların yüklerini artırıyor. Dünyaya rest çeken siyasi isimleri gündeme taşımayı planlıyor. Yaptırıma yaptırımla karşılık veren ülkelere yenileri eklenirken yeni haftanın da gündemi bugünden belirlenecek. 1950 – 1959 yılları arasında doğan isimler daha çok konuşulacak.

Koç: Aklında bir sürü fikir var ve sevdiklerinle paylaşmak için can atacaksın. Fakat paylaşım yapacağın kişileri özenle seçmende fayda var. Olumsuz yaklaşımları, seni yapacaklarından vazgeçirebilir. Yarım bıraktığın ya da başlamak istediğin işlerini tamamlamak için ideal bir gün.

Boğa: Yakın çevrendeki, varsa kardeşlerinle ilgili sorumluluklar, işle ilgili kısa yolculuklar, yabancıları içeren konulardaki sorumluluklar için hafta içini programını düzenlemek ve biraz çalışmak durumunda kalabilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, sevgilinle bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabilirsin.

İkizler: İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, ortak arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Evli bir İkizler burcuysan, eşinle yaşadığınız sorunlar üzerine fikirlerini açıkça dile getirmek isteyebilirsin. Haftalardır süren yoğun tempon, eklem ağrıları yaşamana sebep olabilir. Dinlenmek için kendine zaman ayırmalısın.