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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Eylül 2019 Pazar - Günlük ve

denildiğinde milyonların aklına geldiği ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 1 Eylül 2019 Pazar için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının '' olarak da tanımış olduğu Zeynep Turan, yeni ayın ilk gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 1 Eylül 2019 Pazar için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 1.9.2019 10:16
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 1 Eylül 2019 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 1 Eylül 2019 Pazar günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 1 Eylül 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan 'ın "Zamanın kalitesini biz belirliyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 EYLÜL 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: iletişim gezegeni Merkür ile devrim gezegeni Uranüs'ün çemberin içinde 120'lik yapması toplumların yüklerini artırıyor. Dünyaya rest çeken siyasi isimleri gündeme taşımayı planlıyor. Yaptırıma yaptırımla karşılık veren ülkelere yenileri eklenirken yeni haftanın da gündemi bugünden belirlenecek. 1950 – 1959 yılları arasında doğan isimler daha çok konuşulacak.

Koç: Aklında bir sürü fikir var ve sevdiklerinle paylaşmak için can atacaksın. Fakat paylaşım yapacağın kişileri özenle seçmende fayda var. Olumsuz yaklaşımları, seni yapacaklarından vazgeçirebilir. Yarım bıraktığın ya da başlamak istediğin işlerini tamamlamak için ideal bir gün.

Boğa: Yakın çevrendeki, varsa kardeşlerinle ilgili sorumluluklar, işle ilgili kısa yolculuklar, yabancıları içeren konulardaki sorumluluklar için hafta içini programını düzenlemek ve biraz çalışmak durumunda kalabilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, sevgilinle bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabilirsin.

İkizler: İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, ortak arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Evli bir İkizler burcuysan, eşinle yaşadığınız sorunlar üzerine fikirlerini açıkça dile getirmek isteyebilirsin. Haftalardır süren yoğun tempon, eklem ağrıları yaşamana sebep olabilir. Dinlenmek için kendine zaman ayırmalısın.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 1 Eylül 2019 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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