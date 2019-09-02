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haberi: dördüncü kez düşük yapmıştı! Seren Serengil dün gece...

’le ilgili haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşi ’le boşanma arefesinde olan Serengil zor günler geçiriyor. Seren Serengil bebeğini kaybettikten sonra yaptığı paylaşım yürekleri burkan cinsten. Magazin gündeminde sıklıkla gündemde olan 6 haftalık hamileyken düşük yaptı. Zor günler geçiren Serengil’in dün gece uyumadan önceki paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. İşte Seren Serengil hakkındaki son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 2.9.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 19:41
Son dakika haberi: Seren Serengil dördüncü kez düşük yapmıştı! Seren Serengil dün gece...

haberine göre 'in dün geceki uyuma şekli dikkat çekti. Şarkıcı eşi 'le boşanma sürecinde olan Seren Serengil, geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Bilindiği üzere Yaşar İpek'e şiddet gerekçesiyle dava açmıştı. Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Serengil tüp bebek tedavisi görüyordu. 6 haftalık bebeğini kaybetmesinin acısını yaşayan Serengil'den gelen fotoğraf ise yürekleri burkan cinsten oldu.

İşte Seren Serengil hakkındaki son dakika haberinin ayrıntıları...

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Son dakika haberi: Seren Serengil dördüncü kez düşük yapmıştı! Seren Serengil dün gece...
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