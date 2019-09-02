Son dakika haberi: Seren Serengil dördüncü kez düşük yapmıştı! Seren Serengil dün gece...

Son dakika haberine göre Seren Serengil'in dün geceki uyuma şekli dikkat çekti. Şarkıcı eşi Yaşar İpek'le boşanma sürecinde olan Seren Serengil, geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Bilindiği üzere Yaşar İpek'e şiddet gerekçesiyle dava açmıştı. Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Serengil tüp bebek tedavisi görüyordu. 6 haftalık bebeğini kaybetmesinin acısını yaşayan Serengil'den gelen fotoğraf ise yürekleri burkan cinsten oldu.

İşte Seren Serengil hakkındaki son dakika haberinin ayrıntıları...