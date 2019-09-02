Sertab Erener hastalığı hakkında konuştu!

54 yaşındaki Sertab Erener, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne gelen sevenlerine müzik ziyafeti verdi. Sahnenin bir bölümünde kendisinden bahseden Erener, uzun yıllar kolit hastalığı ile mücadele ettiğini ve ABD'de gerçekleştirilen ameliyatla kalın bağırsağının alındığını, ince bağırsağıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Hastalık döneminde Sezen Aksu'ya vokal yaptığını ve ilk albümünün hazırlığında olduğundan bahseden Erener, fotoğraf çekimine de hastalığının tedavisi sırasında hastaneden çıkarak gittiğini belirterek, şunları kaydetti: