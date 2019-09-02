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hastalığı hakkında konuştu!

Önceki gün Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren , yıllar önce mücadele ettiği ve ameliyatla kalın bağırsağının alındığı kolit hastalığı hakkında ilk kez konuştu. Hastalık döneminde Sezen Aksu'ya vokal yaptığını ve ilk albümünün hazırlığında olduğundan bahseden Sertab Erener, fotoğraf çekimine de hastalığının tedavisi sırasında hastaneden çıkarak gittiğini söyledi. İşte Sertab Erener’in yıllar sonra gelen itirafından satır başları…

Giriş Tarihi: 2.9.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 16:19
Sertab Erener hastalığı hakkında konuştu!

54 yaşındaki , Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne gelen sevenlerine müzik ziyafeti verdi. Sahnenin bir bölümünde kendisinden bahseden Erener, uzun yıllar kolit hastalığı ile mücadele ettiğini ve ABD'de gerçekleştirilen ameliyatla kalın bağırsağının alındığını, ince bağırsağıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Hastalık döneminde Sezen Aksu'ya vokal yaptığını ve ilk albümünün hazırlığında olduğundan bahseden Erener, fotoğraf çekimine de hastalığının tedavisi sırasında hastaneden çıkarak gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

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Sertab Erener hastalığı hakkında konuştu!
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