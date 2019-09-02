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ile Umut Evirgen arasında büyük kriz!

Güzel oyuncu 'le firari sevgilisi Umut Evirgen'in büyük aşkında kriz çıktı. Son dönemde adı skandallarla anılan Evirgen, geçtiğimiz ay vukuatlarına bir yenisini eklemişti. Ünlü işletmeci, 12 Ağustos gecesi Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a gelen işadamı Ali Akın'la tartışıp burnunu kırmıştı. Umut Evirgen, olay sonrası valizlerini toplayıp Paris'e kaçarken hakkında yakalama kararı çıkan işletmecinin, aşkının Paris'te yeni aldığı evde saklandığı iddia edilmişti. Bu şok iddia karşısında sessizliğini koruyan güzel oyuncunun yakın çevresine ise aşkından yana dert yandığı konuşuluyor. Sevgilisinin sürekli şiddet ve skandal haberleriyle gündeme gelmesinden bunalan güzel oyuncu, iddiaya göre işletmeciye resti çekti.

Giriş Tarihi: 2.9.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 15:59
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen arasında büyük kriz!

Geçen ay Emirgan'daki mekanında işadamı Ali Akın'ın burnunu kırıp Paris'e kaçan Umut Evirgen, 'ü kızdırdı. Aşkının, imajını zedelediğini düşünen oyuncu, Evirgen'le birbirine girdi.

KRİZ ÇIKTI

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'le firari sevgilisi Umut Evirgen'in büyük aşkında kriz çıktı. Son dönemde adı skandallarla anılan Evirgen, geçtiğimiz ay vukuatlarına bir yenisini eklemişti. Ünlü işletmeci, 12 Ağustos gecesi Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a gelen işadamı Ali Akın'la tartışıp burnunu kırmıştı.

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Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen arasında büyük kriz!
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