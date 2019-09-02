Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen arasında büyük kriz!

Geçen ay Emirgan'daki mekanında işadamı Ali Akın'ın burnunu kırıp Paris'e kaçan Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü kızdırdı. Aşkının, imajını zedelediğini düşünen oyuncu, Evirgen'le birbirine girdi.
KRİZ ÇIKTI
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'le firari sevgilisi Umut Evirgen'in büyük aşkında kriz çıktı. Son dönemde adı skandallarla anılan Evirgen, geçtiğimiz ay vukuatlarına bir yenisini eklemişti. Ünlü işletmeci, 12 Ağustos gecesi Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a gelen işadamı Ali Akın'la tartışıp burnunu kırmıştı.