Ünlü oyuncu Itır Esen ilk kez açıkladı ‘Bir yılım yatakta geçti’
Oyuncu Itır Esen magazin programına konuk oldu. Uzun zamandır ekranlara ara veren ünlü oyuncu ‘iki yıl önce sette kaza geçirdim, bir senem yatakta geçti’ dedi. İşte Itır Esen’in açıklamalarından satır başları…
Giriş Tarihi: 2.9.2019 14:42Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 15:01
Bir Deli Sevda dizisinin setinde iki yıl önce kaza geçirdim. Ben zengin birini canlandırıyorum. Cipe bindik kamera açısı iyi olsun diye ortada oturuyorum, yardımcı oyuncu arkadaşlar da pek iyi araba kullanamıyordu.