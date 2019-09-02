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Ünlü oyuncu ilk kez açıkladı ‘Bir yılım yatakta geçti’

Oyuncu magazin programına konuk oldu. Uzun zamandır ekranlara ara veren ünlü oyuncu ‘iki yıl önce sette kaza geçirdim, bir senem yatakta geçti’ dedi. İşte Itır Esen’in açıklamalarından satır başları…

Giriş Tarihi: 2.9.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 15:01
Ünlü oyuncu Itır Esen ilk kez açıkladı ‘Bir yılım yatakta geçti’

Bir Deli Sevda dizisinin setinde iki yıl önce kaza geçirdim. Ben zengin birini canlandırıyorum. Cipe bindik kamera açısı iyi olsun diye ortada oturuyorum, yardımcı oyuncu arkadaşlar da pek iyi araba kullanamıyordu.

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Ünlü oyuncu Itır Esen ilk kez açıkladı ‘Bir yılım yatakta geçti’
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