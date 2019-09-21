Siz müziğinizi yapın

BUGÜN NELER OLDU

Sanat ve sanatçıyı güya koruyan ama aslında telif peşinde olan MESAM, MÜYAP,MÜYOR-BİR ve MSG gibi müzik birlik ve derneklerine seslenmek istiyorum.Bu dernek ve birlikler, zaman zaman kavga, dövüşlerle haberlere yansıyor. Anaokulu öğrencileri gibi birbirlerine attıkları iftiralarını, kaba sözlerle atışmalarını izliyoruz.Ancak bu derneklerin müziği ve sanatçıyı düşündüklerini sanmıyorum. Tam tersi, müziğe zarar veriyorlar.Tamamen kısa yoldan ceplerini doldurma derdindeler.Müzik dernek ve birliklerine bir önerim var. Artık müzisyenler ve müzik adamları değil de, profesyonel insanlar yönetmeli bu kurumları.İşi profesyonel ellere bırakmalılar ve gerçek işlerini, yani müzik yapmalılar. Kavga, gürültüyü bırakıp müziğin birleştirici gücünü göstermek için dernek ve birlik yönetiminde müzik adamları istifa etmeli, kavga yerine müziğin ritmine kendilerini bırakmalılar.Müzik o zaman can bulacak ve sanatçılar daha mutlu bir şekilde işlerini yaparak müziği yaşatacaklar.Ücretsiz olan AVM konserleri hem sanatçının para kazanmasını sağlıyor, hem de müzikseverleri memnun ediyor. Geçen hafta Vadistanbul Açıkhava mekanının Harbiye'ye rakip olabileceğini yazmış, konserler için mekanların önemine değinmiştim. Bu hafta da Watergarden FLO konserlerinden bahsedeceğim. Watergarden'da Poll Production Polat Yağcı'nın organize ettiği konserler için organizasyonun basın ayağındaki Esra Dalgıç, bana "Bizim konserlerimiz de çok güzel geçiyor, lütfen izlemeye gel" dedi. Ben de konser programlarını öğrendim: 21 Eylül-Cengiz Kurtoğlu, 28 Eylül Pamela-Ümit Besen, 5 Ekim- Mustafa Sandal, 12 Ekim- Ece Seçkin, 19 Ekim- Buray, 26 Ekim-Manga, 2 Kasım- Rubato, 9 Kasım-Çılgınlar Kulübü, 16 Kasım-Göksel, 23 Kasım-Tuğba Yurt. Ayrıca AVM'nin 90'lar partisinde Deniz Arcak, Ali Güven, Zafer Peker, Bora Öztoprak, Onur Mete, Ragga Oktay, Faruk K, Seçil, Ümit Sayın gibi isimler de 90'lar şarkıları seslendirecek.Sezer, 10 yıllık sahne deneyiminin ardından ilk profesyonel çalışması 'Hadi Sor' ile iddialı. Yıllardır hem şarkı söyleyen, hem de profesyonel anlamda gitar çalan Sezer, bundan sonra daha da geniş kitlelere ulaşmak için şarkısını büyük bir titizlikle hazırladığını, kalıcı olmak için adım adım ilerleyeceğini belirtti.Besteleri ve sesiyle romantik prenslerin başında geliyor Gökhan Tepe. Çok uzun yıllardır tanırım; işinde gücünde, kimseyle kavgası gürültüsü olmayan bir adamdır. Geçen yıl albüm çıkaran ve 6 şarkısını Ebru Gündeş'e veren Tepe, yeni single için kolları sıvadı. Yeni yaptığı besteleri ilk kez Ebru Gündeş'e dinlettikten sonra başka sanatçı arkadaşlarına da beste veren Tepe, şimdi yepyeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşmanın heyecanı içinde. Konservatuvar mezunu olan ve birçok hit şarkıda adı olan Tepe, daha uzun yıllar umarım birçok hite imza atar.