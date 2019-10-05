Şarkı süreleri 38 saniye azalmış

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre; müzik iyice fast food haline gelmiş. CD satışlarının hızla düşmesinden dolayı şarkı süreleri son 10 yılda 38 saniye azalmış. Tüm dünya maalesef dijital dünyanın olumsuz etkilerini yaşıyor. Evet bu teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ancak müziğin kalitesini azaltarak en ucuz sanat dalı olmasına neden oluyor. Daha önce de yazmıştım dijital dünyada 50 yaş üstünün yaşadığı sıkıntıları. Gençler akıllı telefonların profesörü olmuş durumda ama orta yaş grubu, müziğin telefondan nasıl indirildiğini bile bilmiyor. İngiltere'deki bu araştırmadan sonra gerçekten müziğin tüm dünyada kan kaybettiğine bir kez daha şahit olduk. Şarkı sürelerinin 38 saniye azalması bence müzikal bakımdan ucuzculuk, kaliteden ödün vermektir.Popun son yıllardaki en iyi sesi ve sahneye en çok yakışan ismi Simge Sağın. Sağın, zirveye emin adımlarla ilerliyor. Son üç-dört yıldır tıpkı Demet Akalın gibi şahane şarkılar yakalayan Sağın'ın parçaları da Youtube'da bir hayli izlenmiş. 'As Bayrakları' 5.5 milyon, 'Ne Zamandır' 10 milyon, 'Aşkın Olayım' 22 milyon, 'Öpücem' 117 milyon, 'Miş Miş' 118 milyon, 'Zaten Aşığım' 16 milyon, 'Üzülmedin mi?' ise 116 milyon kez dinlenmiş. Bu izlenme oranları ve radyolarda en çok çalınan isim olması, Simge'nin pop müzikte zirveye emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Şu anda en çok sahneye çıkan isimler arasında bulunan popçu, haftanın ikiüç günü canlı performanslarıyla müzikseverlerle buluşuyor. Zirve yakışır Simge'ye. Geçtiğimiz ay yaptığımız röportajda da bu yerlere tırnaklarıyla geldiğini anlatmıştı. Yolun açık olsun.Azerbaycanlıların sesleri yanık ve duyguludur. Kardeş ülke Azerbaycan'dan son transfer devlet sanatçısı Brilliant Dadaşova, Türkiye'deki ilk single çalışması olan 'Para Para'yı, Kemal Aslan Music Production etiketiyle piyasaya çıkardı. Azerbaycan'ın Süperstar'ı olarak tanınan Dadaşova'nın, 'Para Para' şarkısının sözleri kendisine, müziği Ferid Kerimli'ye, düzenlemesi ise Fırat Özbaylar'a ait. Şarkının video klibinde ise yönetmen koltuğunda Erkan Nas oturuyor. Kardeş ülkenin ezgileriyle single yapan Dadaşova, Türkiye'de de konserler vermek istediği belirtti.