Haberler > Günaydın Haberleri > Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor

Ünlü şarkıcı ve ikinci kez evleniyor

2019 yılının ilk günlerinde dünya evine giren ile 20 gün önce tek celsede boşandı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, ilişkilerine ikinci bir şans vererek barışma kararı almıştı. İkili evlendikleri yerde tekrar bir araya gelerek aşklarına ikinci bir şansı verdi. Yeniden barışan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçı Paris sokaklarında el ele görüntülendi. İddialara göre Sinan Akçıl'ın Kıratlı'ya ikinci kez evlenme teklif ettiği Kıratlı'nın bu teklife evet dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 7.10.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 12:50
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor

Boşandıktan 20 gün sonra barışan ve , geçen yıl evlendikleri Paris'te el ele görüntülendi. Akçıl'ın Kırtalı'ya yeniden evlenme teklif ettiği Kıratlı'nın ise teklifi kabul ettiği söylendi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN