Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor

Boşandıktan 20 gün sonra barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçen yıl evlendikleri Paris'te el ele görüntülendi. Akçıl'ın Kırtalı'ya yeniden evlenme teklif ettiği Kıratlı'nın ise teklifi kabul ettiği söylendi.