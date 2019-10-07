Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor

2019 yılının ilk günlerinde dünya evine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 20 gün önce tek celsede boşandı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, ilişkilerine ikinci bir şans vererek barışma kararı almıştı. İkili evlendikleri yerde tekrar bir araya gelerek aşklarına ikinci bir şansı verdi. Yeniden barışan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçı Paris sokaklarında el ele görüntülendi. İddialara göre Sinan Akçıl'ın Kıratlı'ya ikinci kez evlenme teklif ettiği Kıratlı'nın bu teklife evet dediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 7.10.2019 12:43Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 12:50
Boşandıktan 20 gün sonra barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçen yıl evlendikleri Paris'te el ele görüntülendi. Akçıl'ın Kırtalı'ya yeniden evlenme teklif ettiği Kıratlı'nın ise teklifi kabul ettiği söylendi.