‘Kuruluş Osman’ Cannes’ı fethetti

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Yurt dışında 'The Ottoman' adıyla yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman', Türkiye'den önce ilk defa Cannes'da basının karşısına çıktı. Cannes'da kurulan dev Osmanlı çadırı ile halkın yoğun ilgisini çeken dizinin tanıtım toplantısı, sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. 'Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ konuşmasında küçük bir çadırdan çıkıp dev bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesini anlattıklarını söyledi. Bozdağ, senaryoyu yazarken mevcut tüm tarihi bilgilerden faydalanıldığını, hikayenin aslına sadık kalmaya çalışıldığını belirtti. Yabancı hayranları tarafından etrafı sarılan dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit tanıtımda şöyle konuştu: "Osmanlı'nın kuruluş hikayesini anlatacağız. Ben Osman Gazi'yi canlandıracağım. Bu hem bizim için, hem de dünya için çok önemli bir proje. Osmanlı'nın en büyük özelliklerinden biri adaletli olması, o yüzden 600 sene ayakta kalabiliyor. Adaletli olduğunuz sürece insanlara merhamet ve sevgi dağıtabiliyorsunuz. Ben de Osman Gazi'yi canlandırırken bu duygudan yola çıkarak hareket ediyorum. Proje için dev plato kurduk, titizlikle çalışıyoruz."Burak Özçivit, "Kuruluş Osman'da Osman Gazi gibi güçlü bir karakteri canlandırıyorsunuz. Siz de gücü sever misiniz?" sorusuna "Gücü herkes sever" diye yanıt verdi.