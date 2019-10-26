Ünlü çiftten son dakika ayrılık iddiası! Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı mı?

Magazin dünyasının ünlü çiftlerinden biri olan Aslı Enver ve Murat Boz'dan gelen son dakika ayrılık iddiası gündeme bomba gibi oturdu. İkilinin bir haftadır konuşmadığı ve hatta evlerini bile ayırdıkları iddia edilirken ikilinin hayranları sosyal medyadan da birbirlerinin fotoğraflarını beğenmediklerini ortaya çıkardı. Yaklaşık 4 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ve Murat Boz daha önce de iki kez ayrılmış ancak geçtiğimiz aylarda ilişkilerine üçüncü şansı vermişlerdi.

İşte son dakika haberinin detayları...