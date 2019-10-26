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Ünlü çiftten ayrılık iddiası! ve ayrıldı mı?

4 yıldır birlikte olan ve çiftinden gelen ayrılık iddiası gündeme boma gibi oturdu. 2.5 yıllık beraberliğin ardından 2018 Nisan ayında ayrılan çift 7 ay sonra barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Çiftin geçtiğimiz günlerde yeniden ilişkilerini bitirme kararı aldığı iddiası magazin camiasını sarstı. İlişkilerinde kara bulutlar dolaşan çiftin evlerini de ayırdığı iddialar arasında. İşte son dakika magazin haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 19:27
Ünlü çiftten son dakika ayrılık iddiası! Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı mı?

Magazin dünyasının ünlü çiftlerinden biri olan ve 'dan gelen ayrılık iddiası gündeme bomba gibi oturdu. İkilinin bir haftadır konuşmadığı ve hatta evlerini bile ayırdıkları iddia edilirken ikilinin hayranları sosyal medyadan da birbirlerinin fotoğraflarını beğenmediklerini ortaya çıkardı. Yaklaşık 4 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ve Murat Boz daha önce de iki kez ayrılmış ancak geçtiğimiz aylarda ilişkilerine üçüncü şansı vermişlerdi.

İşte son dakika haberinin detayları...

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Ünlü çiftten son dakika ayrılık iddiası! Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı mı?
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