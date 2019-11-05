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‘Bana pırlanta değil oyuncak atın’

Giriş Tarihi: 5.11.2019
‘Bana pırlanta değil oyuncak atın’
Sanat müziğinin usta sesi Muazzez Ersoy, Avustralya'da ikinci kez hayranlarıyla buluştu. Melbourne'de konser veren Ersoy'a Türkler büyük ilgi gösterdi. Sanatçıya çiçeklerin yanı sıra oyuncak ayı ile koala ve kanguru oyuncakları da hediye edildi. Ersoy, "Mısır'da Ümmü Gülsüm'e sahnedeyken pırlanta attıklarını duydum. Ben oyuncağı çok seviyorum, sizler bana oyuncak atın!" diyerek güldürdü.

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Ersoy, konserinin son bölümünde 'Memleketim' şarkısını seslendirirken, Avustralya'da yaşayan vatandaşlarımızın ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ünlü sanatçıya eşlik etti.
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