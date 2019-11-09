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İki taraf da haksız

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 9.11.2019
İki taraf da haksız
BADE İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncuya; eski eşi Malkoç Süalp'in, oğulları Azur ile gittiği spor salonunda bir genci darp etmesi olayı soruldu. İşçil, şunları söyledi: "Çocuklar hakaret etmiş, Malkoç tepki göstermiş."

'DESTEKLEMİYORUM'
"İKİ taraf da haksız. Malkoç'a, çocukları önceden uyardığı için hak verdim sadece. Kesinlikle desteklediğim bir durum değil. Malkoç, bir şey olmadan kimseye saldırmaz. Hele ki oğlumuz yanındaysa asla! Bazen bana bile 'Azur'un yanında bağırma' diyor.
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İki taraf da haksız
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