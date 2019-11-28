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Göz motifli tabak fincan tasarladı

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Göz motifli tabak fincan tasarladı
Tasarım markası ZM Decor, Aslı Hünel ile birlikte kapsül koleksiyon hazırladı. Yeni yıl öncesi yılbaşı sofralarına renk katarak, keyifli sohbetlere eşlik edecek birbirinden şık tasarımlarda göz teması kullanıldı. Hünel ve ZM Decor'un kurucusu Melisa Eraydın'ın tasarladığı koleksiyon Aralık ayından itibaren satışa sunulacak. Hazırlanan tasarımların içinde tabak, kahve fincanı, mag ve şık masaların olmazsa olmazı hoş kokulu ve bittiğinde el kremi olarak da kullanılabilecek organik mumlar bulunuyor.
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Göz motifli tabak fincan tasarladı
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