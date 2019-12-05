Demet Akalın, Ceren Özdemir'in katilinin cezaevi firarisi olmasına öfke kustu!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde göğsü ve karnından bıçaklandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in canına kıyan katil zanlısı Özgür A.'nın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki Özdemir'i öldüren kişinin cezaevi firarisi olduğunu öğrenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Bir katilin değil çarşı izni, oksijen almasına bile gerek yok" diyerek ateş püskürdü.