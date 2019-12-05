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, 'in katilinin cezaevi firarisi olmasına öfke kustu!

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Bu haberi öğrenen , sosyal medya hesabından öfke kusarak "Onun oksijen almasına bile gerek yok" dedi.

Giriş Tarihi: 5.12.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 19:10
Demet Akalın, Ceren Özdemir'in katilinin cezaevi firarisi olmasına öfke kustu!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan, balerin , antrenman sonrası geldiği evinin önünde göğsü ve karnından bıçaklandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in canına kıyan katil zanlısı Özgür A.'nın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki Özdemir'i öldüren kişinin cezaevi firarisi olduğunu öğrenen ünlü şarkıcı , "Bir katilin değil çarşı izni, oksijen almasına bile gerek yok" diyerek ateş püskürdü.

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Demet Akalın, Ceren Özdemir'in katilinin cezaevi firarisi olmasına öfke kustu!
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