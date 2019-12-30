Hande Yener ve Demet Akalın: Kadına şiddet ve çocuk istismarıyla savaşta biz de varız

Ünlü şarkıcılar Hande Yener ve Demet Akalın, kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda görüşmek için Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti. 11 yıldır küs olan Yener ve Akalın, büyük bir sosyal sorumluluk projesi için yıllar sonra ilk kez aynı kareye girdi. Şarkıcılara bu ziyaret sırasında Okan Kurt ve Polat Yağcı da eşlik etti. Yağcı, Akalın ve Yener, görüşmenin detaylarını GÜNAYDIN'la paylaştı...



POLAT YAĞCI



Erdoğan 'Bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden sileceğiz' dedi

"Toplumun kanayan yarası haline gelen çocuk ve kadına yönelik şiddet ve istismar konusunda 'Bu, ben insanım' diyen herkesin görevi olmalı. Çünkü bu 'İstismar' diyerek geçiştirilemeyecek kadar büyük ve karşısında durulması gereken bir dünya sorunu. Devletimizin de konuyla ilgili gereken çalışmaları yaptığını bildiğimiz için Sayın Erdoğan ile 'Biz ne yapabiliriz?' diye görüştük. Türkiye'nin en önemli iki kadın sanatçısının yıllar sonra tüm kadınların sesi olarak buluşması projeye ayrı anlam kattı. Görüşmede Sayın Erdoğan "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi. Toplumumuzda açılan derin yaraları sevgiyle iyileştireceğiz."



HANDE YENER



'Şiddet yasası paketinin hazırlandığını öğrendik'

"Demet'le birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik, kendisiyle kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvana şiddet konularını görüştük. Elimizden ne gelirse yapmak istediğimizi dile getirdik. Oradan müjdeli haberle ayrıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, çok ciddi bir şiddet yasası paketinin hazırlandığını ve Ocak ayında meclise sunulacağını söyledi. Dilerim yeni yıl, ülkemize ve tüm dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirir. Dilerim ki hiçbir canlının yaşam hakkı bu kadar kolay elinden alınmaz. Dilerim yasalar çok ağır ve caydırıcı olur. Ve 2020 yılı bize bir daha bu acılı geçmişi hatırlatmaz."



DEMET AKALIN



'Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas'

"Cumhurbaşkanımızla bu konuyu konuştuğumuzda kendisinin de ne kadar hassas olduğunu gördüm. Kadına şiddeti, çocuğa tacizi, hayvanlara verilen zararları gördükçe canının ne kadar sıkkın olduğunu, ama bununla ilgili ne kadar ciddi çalışmalar yapıldığını anlattı bize. Yılbaşından sonraki yargı paketinde bunlarla ilgili kesin yaptırımların geleceğini iletti. Sayın Erdoğan konuşmamız sırasında kendisinin televizyon izlerken bile çocuğa, kadına, hayvanlara şiddet gördüğünde çok üzüldüğünü anlattı. Bundan sonrası için kendisine, Hande'yle birlikte elimizden gelen her şeyi gönüllü olarak yapacağımıza dair söz verdik."