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eşi 'ten kaçtığı iddiasından sonra sessizliğini bozdu!

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek gündeme bomba gibi düşen , uzun süre en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Özel hayatıyla ilgili herkesin adım adım takip ettiği Miraloğlu, eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçmıştı. evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu Sessizliğini bozdu iddialara cevap verdi.

Giriş Tarihi: 5.1.2020 20:19 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 20:20
Meltem Miraloğlu eşi Patrick'ten kaçtığı iddiasından sonra sessizliğini bozdu!

'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle ünlenen bir süre önce Amerika'ya yerleşmiş ve 80 yaşındaki ile evlenmişti.

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Meltem Miraloğlu eşi Patrick'ten kaçtığı iddiasından sonra sessizliğini bozdu!
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