Meltem Miraloğlu eşi Patrick'ten kaçtığı iddiasından sonra sessizliğini bozdu!

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek gündeme bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu, uzun süre en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Özel hayatıyla ilgili herkesin adım adım takip ettiği Miraloğlu, eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçmıştı. evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu Sessizliğini bozdu iddialara cevap verdi.
Giriş Tarihi: 5.1.2020 20:19Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 20:20
'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle ünlenen Meltem Miraloğlu bir süre önce Amerika'ya yerleşmiş ve 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.