Müzik dünyasında ikinci Kayahan-Nilüfer vakası! Ali Kocatepe'den Nükhet Duru'ya yasak!

BEST OF ALBÜM YAPIYOR

Uzun zamandır Nükhet Duru'nun saygı albümü için birçok sanatçı bir araya geliyordu. Ancak albümün gecikmesinin sebebi ortaya çıktı. Nükhet Duru ve kendisiyle özdeşleşen şarkıların sahibi Ali Kocatepe'nin arasına kara kedi girmiş. 'Ben Sana Vurgunum', 'Melankoli' ve 'Benimsin Diyemedim' isimli şarkılarını albümden geri çeken Ali Kocatepe ile yaptığım telefon konuşmasında, usta sanatçı haklı olarak kırgınlığını dile getirdi. Ve aklıma yıllar önce rahmetli Kayahan'ın, Nilüfer'den geri çektiği şarkılar geldi.