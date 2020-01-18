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Müzik dünyasında ikinci Kayahan-Nilüfer vakası! 'den 'ya yasak!

Unutulmaz şarkılarını bir albümde toplayan 'ya şoku! Nükhet Duru'nun albüm için kendisinden izin almamasına kızan Ali Kocatepe, aralarında Ben Sana Vurgunum'un da olduğu üç sevilen bestesini Nükhet Duru'nun okumasını yasakladı.

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI Günaydın
Giriş Tarihi: 18.1.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 11:23 ABONE OL
Müzik dünyasında ikinci Kayahan-Nilüfer vakası! Ali Kocatepe'den Nükhet Duru'ya yasak!

BEST OF ALBÜM YAPIYOR

Uzun zamandır 'nun saygı albümü için birçok sanatçı bir araya geliyordu. Ancak albümün gecikmesinin sebebi ortaya çıktı. Nükhet Duru ve kendisiyle özdeşleşen şarkıların sahibi 'nin arasına kara kedi girmiş. 'Ben Sana Vurgunum', 'Melankoli' ve 'Benimsin Diyemedim' isimli şarkılarını albümden geri çeken Ali Kocatepe ile yaptığım telefon konuşmasında, usta sanatçı haklı olarak kırgınlığını dile getirdi. Ve aklıma yıllar önce rahmetli Kayahan'ın, Nilüfer'den geri çektiği şarkılar geldi.

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Müzik dünyasında ikinci Kayahan-Nilüfer vakası! Ali Kocatepe'den Nükhet Duru'ya yasak!
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