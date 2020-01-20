Ebru Şahin çıkan iddialara çok kırıldı!

PHOTOSHOP DEMİŞLER



Şahin, fotoğrafın photoshop olduğu yorumlarına kırıldığını dile getirerek "Çok sihirli bir andı. Zaten atım, yarış atı ve eğitimli, yani şaha kaldırabiliyorsunuz eğer üzerinde rahat hissediyorsanız.