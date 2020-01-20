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çıkan iddialara çok kırıldı!

'nin fenomen dizisi 'nin yıldızı , fotoğrafına gelen 'photoshop' yorumlarına çok kırıldığını dile getirdi. Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında atıyla şaha kalktığı anların fotoğrafını paylaşmış, fotoğraf beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 22:52 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 22:52 ABONE OL
Ebru Şahin çıkan iddialara çok kırıldı!

PHOTOSHOP DEMİŞLER

Şahin, fotoğrafın photoshop olduğu yorumlarına kırıldığını dile getirerek "Çok sihirli bir andı. Zaten atım, yarış atı ve eğitimli, yani şaha kaldırabiliyorsunuz eğer üzerinde rahat hissediyorsanız.

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Ebru Şahin çıkan iddialara çok kırıldı!
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