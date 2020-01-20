Ebru Şahin çıkan iddialara çok kırıldı!

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, fotoğrafına gelen 'photoshop' yorumlarına çok kırıldığını dile getirdi. Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında atıyla şaha kalktığı anların fotoğrafını paylaşmış, fotoğraf beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Giriş Tarihi: 20.1.2020 22:52Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 22:52ABONE OL
PHOTOSHOP DEMİŞLER
Şahin, fotoğrafın photoshop olduğu yorumlarına kırıldığını dile getirerek "Çok sihirli bir andı. Zaten atım, yarış atı ve eğitimli, yani şaha kaldırabiliyorsunuz eğer üzerinde rahat hissediyorsanız.