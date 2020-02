Erkan Özerman'a şok suçlama ‘oğlumu istismar etti’

Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman hakkında, oyuncu olmak isteyen 17 yaşındaki bir genci istismar ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.



GENCİ ODAYA GÖTÜRDÜ

İddiaya göre; oyunculuk hayali kuran 17 yaşındaki Ö.E., İstanbul Şişli'de bulunan Erkan Özerman'a ait Best Model isimli ajansa gitti. Fakat o gün Özerman orada değildi, gence ertesi gün gelmesi söylendi. Ertesi gün ajansa gittiğinde Özerman, Ö.E.'yi önce bir odaya götürdü. İddiaya göre gencin üstündeki kıyafetleri çıkartmasını isteyen Best Model Kurucu Başkanı, çırılçıplak kalan gence istismarda bulundu. Olayın şokuyla ajanstan kaçıp eve giden Ö.E.'nin annesi Aysun E., oğlunun anlattıkları üzerine polis merkezine giderek, çocuğunu istismar eden Erkan Özerman'dan şikayetçi oldu.

Çocuk izleme merkezinde ifadesi alınan Ö.E., Özerman'ın kendisine, "Oyuncu olmak istiyorsan bu yollardan geçmen gerekiyor. Aksi takdirde hayatının hiçbir döneminde oyuncu olamazsın" gibi sözler söylediğini anlattı. İfade sonrası Erkan Özerman hakkında soruşturma başlatıldı.



'BÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI HEPSİ İFTİRA'

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Erkan Özerman, sağlık problemleri yaşadığını, geçtiğimiz aylarda önemli bir ameliyat geçirdiğini belirtti.



'KAPALIYDI'

Gencin anlattıklarının iftira olduğunu belirten Özerman, şöyle konuştu: "Çocuğun tacizin yaşandığını söylediği gün bir arkadaşım eşini kaybetmişti, ben cenazedeydim. Böyle bir olayın yaşanması mümkün değil. Zaten o gün ajans kapalı. Hepsi iftiradan ibaret. Çocuk, daha önceden ajansa gelip oyuncu olmak istediğini belirtmiş fakat reddedilmiş olmalı."

