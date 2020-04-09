Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı dolandırmıştı... O sahtekarın cezası belli oldu!

Eski 'Survivor' yarışmacısı Ecem Karaağaç, programa katılmadan önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluşmuştu. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte olmuş ve ona yaklaşık 90 bin lira vermişti. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anlamıştı.

31 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan sözde hocanın 31 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.