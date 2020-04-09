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yarışmacısı 'ı dolandırmıştı... O sahtekarın cezası belli oldu!

yarışmacısı olarak tanıdığımız 'ın taciz ve tecavüz haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ecem Karaağaç'ın Survivor yarışmasında birinci olma vaadiyle sözde bir hoca tarafından istismar edilmesi manşetlere taşınmış, GÜNAYDIN'ın 'Pes dedirten saflık' başlıklı haberi, günlerce konuşulmuştu. Bir TV programında yarışmacı olan Ecem Karaağaç’ı ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın’ diyerek istismar eden İbrahim Halil G. 10 yıl hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 9.4.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 08:03 ABONE OL
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı dolandırmıştı... O sahtekarın cezası belli oldu!

Eski '' yarışmacısı , programa katılmadan önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluşmuştu. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte olmuş ve ona yaklaşık 90 bin lira vermişti. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anlamıştı.

31 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan sözde hocanın 31 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.

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Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı dolandırmıştı... O sahtekarın cezası belli oldu!
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