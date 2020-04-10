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'ın sevgilisi ile kaldığı villasında çıktı!

ile onunla birlikte yaşamaya başlayan sevgilisi paniği yaşadı. Geçtiğimiz gün karantinada oldukları evlerinden ilk defa çıkan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya kameralara yakalanmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Etiler'deki lüks evinde ufak çaplı bir yangın çıktığı öğrenildi. Dumanları fark eden çalışanın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:20 ABONE OL
Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya ile kaldığı villasında yangın çıktı!

ile onunla birlikte yaşamaya başlayan sevgilisi paniği yaşadı. Geçtiğimiz gün karantinadaki evlerinden ilk defa çıkan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya kameralara yakalanmıştı.

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Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya ile kaldığı villasında yangın çıktı!
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