Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya ile kaldığı villasında yangın çıktı!

Cem Yılmaz ile onunla birlikte yaşamaya başlayan sevgilisi Serenay Sarıkayayangın paniği yaşadı. Geçtiğimiz gün karantinada oldukları evlerinden ilk defa çıkan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya kameralara yakalanmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Etiler'deki lüks evinde ufak çaplı bir yangın çıktığı öğrenildi. Dumanları fark eden çalışanın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:54Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:20ABONE OL
Cem Yılmaz ile onunla birlikte yaşamaya başlayan sevgilisi Serenay Sarıkayayangın paniği yaşadı. Geçtiğimiz gün karantinadaki evlerinden ilk defa çıkan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya kameralara yakalanmıştı.