Ezgi Sertel'den ikizleri ile yeni paylaşım! Ezgi Sertel: Bay Cazgır’ım ve Cep Herkül’üm...
Set arkadaşlıkları aşka dönüşen çift Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Geçtiğimiz Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alan Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan kalpleri ısıtan pozlar gelmeye devam ediyor. İşte Ezgi Sertel'in "Bay Cazgır'ım ve Cep Herkül'üm" dediği ikizleri Tibet ve Mert...
Giriş Tarihi: 10.4.2020 10:03Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 10:38ABONE OL
Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapan Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile aynı dizide yer aldığı sıralarda set arkadaşlığını aşka dönüştürmüştü. Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.