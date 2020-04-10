Haberler Günaydın Haberleri Ezgi Sertel'den ikizleri ile yeni paylaşım! Ezgi Sertel: Bay Cazgır’ım ve Cep Herkül’üm...

'den ikizleri ile yeni paylaşım! Ezgi Sertel: Bay Cazgır’ım ve Cep Herkül’üm...

Set arkadaşlıkları aşka dönüşen çift ve 2018 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Geçtiğimiz Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alan Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan kalpleri ısıtan pozlar gelmeye devam ediyor. İşte Ezgi Sertel'in "Bay Cazgır'ım ve Cep Herkül'üm" dediği ikizleri Tibet ve Mert...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 10:38 ABONE OL
Ezgi Sertel'den ikizleri ile yeni paylaşım! Ezgi Sertel: Bay Cazgır’ım ve Cep Herkül’üm...

Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapan eşi ile aynı dizide yer aldığı sıralarda set arkadaşlığını aşka dönüştürmüştü. Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ezgi Sertel'den ikizleri ile yeni paylaşım! Ezgi Sertel: Bay Cazgır’ım ve Cep Herkül’üm...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA