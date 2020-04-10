Ezgi Sertel'den ikizleri ile yeni paylaşım! Ezgi Sertel: Bay Cazgır’ım ve Cep Herkül’üm...

Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapan Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile aynı dizide yer aldığı sıralarda set arkadaşlığını aşka dönüştürmüştü. Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.