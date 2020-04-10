Kerimcan Durmaz'ın skandal sözlerine suç duyurusu! Kerimcan Durmaz'ın pervasız paylaşımları cezasız kalmıyor...

DJ'lik yapan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, market alışverişine lüks aracıyla gittiği görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı. Durmaz, bu videoda "Çıkın dışarı, çıkın dışarı, geberin hepiniz, hepiniz geberin! Fazlalığınız gebersin, biz devam edelim, gençler olarak! Defolun, geberin, çıkın dışarı!" demişti.

KERİMCAN DURMAZ'A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Avukat Serdar Öktem, Kerimcan Durmaz'ın Instagram paylaşımı nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



