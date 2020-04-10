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'ın skandal sözlerine ! Kerimcan Durmaz'ın pervasız paylaşımları cezasız kalmıyor...

Sözde fenomen 'ın skandal sözleri cezasız kalmayacak. Avukat Serdar Öktem, ’da özellikle genç nüfusun yoğun olduğu üç milyondan fazla takipçisi olan ve daha önce de müstehcen paylaşımları nedeniyle yargılanmış olan Kerimcan Durmaz'ın eylemlerine pervasızca devam ettiği görüldüğünü söyleyerek Kerimcan Durmaz'ın koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zor zamanlarda sarfettiği skandal sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

DAMLA KAYA Günaydın
Giriş Tarihi: 10.4.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 11:36 ABONE OL
Kerimcan Durmaz'ın skandal sözlerine suç duyurusu! Kerimcan Durmaz'ın pervasız paylaşımları cezasız kalmıyor...

DJ'lik yapan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, market alışverişine lüks aracıyla gittiği görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı. Durmaz, bu videoda "Çıkın dışarı, çıkın dışarı, geberin hepiniz, hepiniz geberin! Fazlalığınız gebersin, biz devam edelim, gençler olarak! Defolun, geberin, çıkın dışarı!" demişti.

KERİMCAN DURMAZ'A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Avukat Serdar Öktem, Kerimcan Durmaz'ın Instagram paylaşımı nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.


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Kerimcan Durmaz'ın skandal sözlerine suç duyurusu! Kerimcan Durmaz'ın pervasız paylaşımları cezasız kalmıyor...
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