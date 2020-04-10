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Son Dakika! Ünlü şarkıcı ve 'nın 'yı darp ettikleri iddia edilmişti! O olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika… Şarkıcı ve menajeri 'nın, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbekistan uyruklu yardımcıları 'yı darp ettikleri ve ormana bıraktıkları iddia edilmişti. Seren Serengil ve Gulnoza Mamatova arasında yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohman’ın hizmetli Gulnoza Mamatova’yı bıraktıkları yerin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 10:52 ABONE OL
Son Dakika! Ünlü şarkıcı Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın Gulnoza Mamatova'yı darp ettikleri iddia edilmişti! O olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Yanında çalışan hizmetlisi 'yı koronavirüs nedeniyle çıkan tartışma sırasında darp etmekle suçlanan ve menajeri 'nın hizmetliyi arabayla bıraktığı yerin kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca soruşturmayı yürüten savcılık, Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın şüpheli, Gulnoza Mahatova'nın ise müşteki sıfatıyla ifadelerini de aldı. Serengil, ifadesinde darp ve hakaret suçlamasını kabul etmeyerek Mamatova'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü ve ondan şikayetçi oldu. Mamatova, izin kullanmak istediği için Serengil ile tartıştıklarını, Serengil'in kendisini darp ettiği iddiasını tekrarladı.

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Son Dakika! Ünlü şarkıcı Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın Gulnoza Mamatova'yı darp ettikleri iddia edilmişti! O olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı
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