Son Dakika! Ünlü şarkıcı Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın Gulnoza Mamatova'yı darp ettikleri iddia edilmişti! O olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Yanında çalışan hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı koronavirüs nedeniyle çıkan tartışma sırasında darp etmekle suçlanan Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma'nın hizmetliyi arabayla bıraktığı yerin kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca soruşturmayı yürüten savcılık, Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın şüpheli, Gulnoza Mahatova'nın ise müşteki sıfatıyla ifadelerini de aldı. Serengil, ifadesinde darp ve hakaret suçlamasını kabul etmeyerek Mamatova'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü ve ondan şikayetçi oldu. Mamatova, izin kullanmak istediği için Serengil ile tartıştıklarını, Serengil'in kendisini darp ettiği iddiasını tekrarladı.