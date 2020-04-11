Corona virüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var! Demet Sağıroğlu sosyal medya hesabından duyurdu...

90'lı yıllara damga vuran isimlerden Demet Sağıroğlu bir süredir New York'ta yaşıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün vurduğu yerlerin başında gelen New York'ta ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu da corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Demet Sağıroğlu'ndan güzel haber geldi. İşte şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı sağlık durumu ile ilgili açıklama...
Giriş Tarihi: 11.4.2020 11:59Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 12:44ABONE OL
New York'ta yaşayan Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalandığını açıklamıştı. 90'lı yıllara damga vuran şarkıların sahibi Demet Sağıroğlu'ndan güzel haber geldi. 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu..