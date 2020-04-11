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Corona virüse yakalanan 'ndan haber var! Demet Sağıroğlu hesabından duyurdu...

90'lı yıllara damga vuran isimlerden bir süredir 'ta yaşıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün vurduğu yerlerin başında gelen New York'ta ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu da corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Demet Sağıroğlu'ndan güzel haber geldi. İşte şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun hesabından yaptığı sağlık durumu ile ilgili açıklama...

Giriş Tarihi: 11.4.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 12:44 ABONE OL
Corona virüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var! Demet Sağıroğlu sosyal medya hesabından duyurdu...

'ta yaşayan , geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalandığını açıklamıştı. 90'lı yıllara damga vuran şarkıların sahibi Demet Sağıroğlu'ndan güzel haber geldi. 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu..

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Corona virüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var! Demet Sağıroğlu sosyal medya hesabından duyurdu...
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