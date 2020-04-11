Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın acı kaybı! Berrak Tüzünataç'ın anneannesi hayatını kaybetti...

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın anneannesi Seryal Yılmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevilen oyuncu Berrak Tüzünataç'ın Alzheimer hastası olan anneannesi Seryal Yılmaz, bir süredir kaldığı Anadolu yakasındaki huzurevinde yaşamını yitirdi.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA CENAZE BEKLETİLMEDİ
Seryal Yılmaz'ın cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bekletilmedi ve birinci derece yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.Corona virüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var! Demet Sağıroğlu sosyal medya hesabından duyurdu...