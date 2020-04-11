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Oyuncu 'ın acı kaybı! hayatını kaybetti...

Başarılı oyuncu 'ın Anadolu yakasındaki bir huzurevinde kalan anneannesi hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Seryal Yılmaz'ın cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bekletilmeden defnedildi.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 14:53 ABONE OL
Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın acı kaybı! Berrak Tüzünataç'ın anneannesi hayatını kaybetti...

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın anneannesi Seryal Yılmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevilen oyuncu Berrak Tüzünataç'ın Alzheimer hastası olan anneannesi Seryal Yılmaz, bir süredir kaldığı Anadolu yakasındaki huzurevinde yaşamını yitirdi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA CENAZE BEKLETİLMEDİ

Seryal Yılmaz'ın cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bekletilmedi ve birinci derece yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.

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Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın acı kaybı! Berrak Tüzünataç'ın anneannesi hayatını kaybetti...
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