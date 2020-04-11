Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan samimi itiraf! Tolgahan Sayışman: Almeda duymasın ama...

Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz akşam Instagram'da aralarında Fas, Polonya, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Bosna, İran, Kosta Rika, İsrail, Özbekistan, İtalya'nın da bulunduğu beş kıtadan, 27 farklı ülkeden gelen soruları yanıtladı.