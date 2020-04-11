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Ünlü oyuncu 'dan samimi itiraf! Tolgahan Sayışman: Almeda duymasın ama...

, üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı. Bir erkek çocuğu olan ünlü oyuncu, "Kız babası olmayı çok istiyorum" dedi. Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman eşi hakkında da samimi itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 16:20 ABONE OL
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan samimi itiraf! Tolgahan Sayışman: Almeda duymasın ama...

Oyuncu , geçtiğimiz akşam 'da aralarında Fas, Polonya, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Bosna, İran, Kosta Rika, İsrail, Özbekistan, İtalya'nın da bulunduğu beş kıtadan, 27 farklı ülkeden gelen soruları yanıtladı.

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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan samimi itiraf! Tolgahan Sayışman: Almeda duymasın ama...
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