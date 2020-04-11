Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan samimi itiraf! Tolgahan Sayışman: Almeda duymasın ama...
Tolgahan Sayışman, Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı. Bir erkek çocuğu olan ünlü oyuncu, "Kız babası olmayı çok istiyorum" dedi. Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi hakkında da samimi itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.4.2020 16:07Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 16:20ABONE OL
Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz akşam Instagram'da aralarında Fas, Polonya, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Bosna, İran, Kosta Rika, İsrail, Özbekistan, İtalya'nın da bulunduğu beş kıtadan, 27 farklı ülkeden gelen soruları yanıtladı.