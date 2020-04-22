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12 milyon TL’lik savaş

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
12 milyon TL’lik savaş
Petek Dinçöz, bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programındaki yapımcısıyla mahkemelik oldu. Dinçöz, sunuculuk ve orkestra gibi masraflarının karşılanmadığını belirtip şikayette bulundu. 12 milyon liralık icra takibi başlatılan şirket itiraz etti, ancak karar değişmedi.

HESAPLAR BOŞALTILDI
Şarkıcı, icra yoluyla parayı tahsil etmek istedi ancak şirket üzerine kayıtlı gayrimenkul ve mal varlığı bulunamadı. Dinçöz, şirketin planlı şekilde hesaplarını boşalttığını ve bu nedenle zarara uğradığını belirtip İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
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12 milyon TL’lik savaş
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