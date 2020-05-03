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İle karantinada buzları eritti! Özcan Deniz İle Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?

kendisinden 20 yaş küçük ile oğulları Kuzey'in doğumuna bir ay kala nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan Özcan Deniz ile Feyza Aktan kısa bir süre sonra boşanmıştı. Birbirlerine yakın evlerde oturan Özcan Deniz ile Feyza Aktan karantina günlerini oğullarıyla birlikte Özcan Deniz'in evinde geçiriyorlardı. Özcan Deniz ie Feyza Aktan'ın bu süreçte yeniden evlenmeye karar verdikleri iddia edildi...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 15:12 ABONE OL
Özcan Deniz İle Feyza Aktan karantinada buzları eritti! Özcan Deniz İle Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?

kendisinden 20 yaş küçük ile oğulları Kuzey'in doğumuna bir ay kala nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan Özcan Deniz ile Feyza Aktan kısa bir süre sonra boşanmıştı.

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Özcan Deniz İle Feyza Aktan karantinada buzları eritti! Özcan Deniz İle Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?
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