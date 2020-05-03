Özcan Deniz İle Feyza Aktan karantinada buzları eritti! Özcan Deniz İle Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?

Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile oğulları Kuzey'in doğumuna bir ay kala nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan Özcan Deniz ile Feyza Aktan kısa bir süre sonra boşanmıştı. Birbirlerine yakın evlerde oturan Özcan Deniz ile Feyza Aktan karantina günlerini oğullarıyla birlikte Özcan Deniz'in evinde geçiriyorlardı. Özcan Deniz ie Feyza Aktan'ın bu süreçte yeniden evlenmeye karar verdikleri iddia edildi...
Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:53Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 15:12ABONE OL
Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile oğulları Kuzey'in doğumuna bir ay kala nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan Özcan Deniz ile Feyza Aktan kısa bir süre sonra boşanmıştı.