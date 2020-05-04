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Ünlü oyuncu Gizem Karaca koronavirüs günlerinde kendini organik tarıma verdi! Gizem Karaca'nın Güzel Köylü dizisindeki hayatı gerçek oldu...
Şu sıralar tekrar yayınlanan Güzel Köylü dizisi ile yeniden gündeme gelen genç oyuncu Gizem Karaca adeta dizideki hayatı yaşıyor. Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini organik tarıma verdi. Gizem Karaca'nın huzur dolu doğal hayatı takipçilerinden beğeni topluyor. İşte Güzel Köylü'nün Gül'ü Gizem Karaca'nın köy hayatından paylaşımları...
Giriş Tarihi: 4.5.2020 09:31Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 09:47ABONE OL
Şu sıralar tekrar yayınlanan Güzel Köylü dizisi ile yeniden gündeme gelen genç oyuncu Gizem Karaca adeta dizideki hayatı yaşıyor. Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini organik tarıma verdi.