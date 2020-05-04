Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Gizem Karaca koronavirüs günlerinde kendini organik tarıma verdi! Gizem Karaca'nın Güzel Köylü dizisindeki hayatı gerçek oldu...

Ünlü oyuncu koronavirüs günlerinde kendini organik tarıma verdi! Gizem Karaca'nın dizisindeki hayatı gerçek oldu...

Şu sıralar tekrar yayınlanan dizisi ile yeniden gündeme gelen genç oyuncu adeta dizideki hayatı yaşıyor. günlerini 'deki evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini organik tarıma verdi. Gizem Karaca'nın huzur dolu doğal hayatı takipçilerinden beğeni topluyor. İşte Güzel Köylü'nün Gül'ü Gizem Karaca'nın köy hayatından paylaşımları...

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI Günaydın
Giriş Tarihi: 4.5.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 09:47 ABONE OL
Ünlü oyuncu Gizem Karaca koronavirüs günlerinde kendini organik tarıma verdi! Gizem Karaca'nın Güzel Köylü dizisindeki hayatı gerçek oldu...

Şu sıralar tekrar yayınlanan dizisi ile yeniden gündeme gelen genç oyuncu adeta dizideki hayatı yaşıyor. günlerini 'deki evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini organik tarıma verdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Gizem Karaca koronavirüs günlerinde kendini organik tarıma verdi! Gizem Karaca'nın Güzel Köylü dizisindeki hayatı gerçek oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA