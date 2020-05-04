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Yakışıklı oyuncu bu kez de Rakkas şarkısıyla sosyal medyayı salladı!

Karantinada yeğeniyle birlikte çektiği dans videolarıyla sosyal medyanın ilgi odası olan oyuncu 'ten yeni paylaşım geldi. 'nun kült parçası "Rakkas" ile dansa başlayan Fırat Çelik ile yeğeni, havasıyla videoyu bitirdi. Ünlü oyuncu Fırat Çelik’in videosuna ise yine beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:05 ABONE OL
Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik bu kez de Rakkas şarkısıyla sosyal medyayı salladı!

Atiye'nin 'Salla' şarkısı ile kısa sürede sosyal medyanın çok konuştuğu isim haline gelen Fırat Çelik, yeğeni Ozi ile birlikte sürpriz sonlu bir video daha çekti.

RAKKAS'LA DANS ETTİLER

Türkiye'de yıldızının parladığı dönemde doğup büyüdüğü ülkeye döndü, Paris'e yerleşti. Paris'te bir restoran açan oyuncu Fırat Çelik, koronavirüs nedeni ile bir süredir evinde vakit geçiriyor. Atiye'nin 'Salla' şarkısından sonra şimdi de Sezen Aksu'nun meşhur şarkısı "Rakkas"la kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun yeğeni ile eğlenceli videosu " Ankara'nın Bağları" parçasıyla son buldu.

"KARANTİNANIN EN GÜZEL VİDEOSU"

Karantina günlerini eğlenceye çeviren Çelik'in bu videosu da kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya "Karantinanın en güzel videosu" yorumları yapıldı. Fırat Çelik, çektiği dans videolarına gelen yorumları çok beğendiğini ve karantina bitinceye kadar dans etmeye devam edeceklerini belirtti.

Oyuncu Fırat Çelik ve yeğeninin 'Rakkas' dansı sosyal medyada olay oldu | Video

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Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik bu kez de Rakkas şarkısıyla sosyal medyayı salladı!
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