Şarkıcı Sıla’ya büyük şok! Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı!

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU"

Milliyet'in haberine göre; Karardan büyük sevinç duyduğunu belirten Prof. Dr. Kural, "Çok mutluyum, bu Türkiye'de bir ilk oldu! Beni, 'Yasaklardan yana mısınız?' diye eleştirenler oluyor ama ben demokratik ve Atatürkçü bir insanım.