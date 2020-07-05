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’ya büyük şok! şarkısının klibi yayından kaldırıldı!

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, geçtiğimiz ekim ayında 'nın şarkısının klibi için 'sigarayı özendirici nitelikte' olduğunu gerekçe göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. ’nın Karanfil şarkısının klibi, yayından kaldırıldı. Karardan büyük sevinç duyduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Kural, ‘Çok mutluyum, bu Türkiye'de bir ilk oldu’ dedi.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 16:57 Son Güncelleme: 5.7.2020 17:02 ABONE OL
Şarkıcı Sıla’ya büyük şok! Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı!

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, geçtiğimiz ekim ayında 'nın şarkısının klibi için 'sigarayı özendirici nitelikte' olduğunu gerekçe göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Şarkıcı Sıla’ya büyük şok! Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda, " Gençoğlu isimli sanatçının '' isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır" ifade edildi.

Şarkıcı Sıla’ya büyük şok! Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı!

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU"

Milliyet'in haberine göre; Karardan büyük sevinç duyduğunu belirten Prof. Dr. Kural, "Çok mutluyum, bu Türkiye'de bir ilk oldu! Beni, 'Yasaklardan yana mısınız?' diye eleştirenler oluyor ama ben demokratik ve Atatürkçü bir insanım.

Şarkıcı Sıla’ya büyük şok! Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı!

Amacım bunların devamının gelmemesi. Bunun savunulacak bir tarafı yok! Milyonlarca gencin kafasına, şarkıda defalarca bu sözleri geçirerek, yerleştiriliyor. Bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

Şarkıcı Sıla’ya büyük şok! Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı!

Gençoğlu ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti.

Şarkıcı Sıla’ya büyük şok! Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı!
Şarkıcı Sıla’ya büyük şok! Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı!
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Şarkıcı Sıla’ya büyük şok! Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı!
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