Son dakika haberi: Tuvana Türkay kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile sevgili mi? Doğum günü paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı...

Son zamanların dikkat çeken isimlerinden olan Tuvana Türkay ile ilgili son dakika haberi geldi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Tuvana Türkay'ın yaptığı bir paylaşım takipçilerin kafasını karıştırdı. Deneyimli oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. doğum günü mesajında, Selçuk Yöntem'e olan aşkını adeta herkese ilan etti. Kendisinden 37 yaş büyük olan Selçuk Yöntem ile Tuvana Türkay sevgili mi? İşte, Doğum günü paylaşımına ilişkin detaylar...