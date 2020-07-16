Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!

Popçu Murat Dalkılıç, Ağustos 2015'te evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanmıştı. Oyuncu Hande Erçel ile hayatını birleştiren. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel'den beklenmeyen karar geldi. Evlenme kararı alan ve sosyal medyada da birçok kez konuşulan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 3 hafta önce ilişkilerini sonlandırdıkları öğrenildi.
Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı. Son dönemde bir dargın bir barışık giden Erçel ve Dalkılıç'ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü.
Çift, Aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Dalkılıç, Erçel'i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Kötü günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.
(Uçankuş)