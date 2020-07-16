Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!

Popçu Murat Dalkılıç, Ağustos 2015'te evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanmıştı. Oyuncu Hande Erçel ile hayatını birleştiren. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel'den beklenmeyen karar geldi. Evlenme kararı alan ve sosyal medyada da birçok kez konuşulan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 3 hafta önce ilişkilerini sonlandırdıkları öğrenildi.