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ve ayrıldı!

Popçu , Ağustos 2015'te evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanmıştı. Oyuncu ile hayatını birleştiren. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel'den beklenmeyen karar geldi. Evlenme kararı alan ve sosyal medyada da birçok kez konuşulan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 3 hafta önce ilişkilerini sonlandırdıkları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 23:43 Son Güncelleme: 16.7.2020 23:43 ABONE OL
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!

Popçu , Ağustos 2015'te evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanmıştı. Oyuncu ile hayatını birleştiren. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel'den beklenmeyen karar geldi. Evlenme kararı alan ve sosyal medyada da birçok kez konuşulan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 3 hafta önce ilişkilerini sonlandırdıkları öğrenildi.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı ve oyuncu çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı. Son dönemde bir dargın bir barışık giden Erçel ve Dalkılıç'ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!

Çift, Aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Dalkılıç, Erçel'i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Kötü günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

(Uçankuş)

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!
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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı!
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