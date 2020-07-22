Ünlü iş adamı Kemal Gülman boşanma avukatı Eda Cideli’ye gönlünü kaptırdı! 58 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum tatilinde öpüşürken…

Adı sürekli çapkınlık dedikodularına karışan, eşi Feryal Gülman'ın da yıllar önce ihanetle suçlayıp boşanma davası açtığı 88 yaşındaki iş adamı Kemal Gülman, bu kez de Bodrum'da 30 yaşında Eda Cideli ile bir yatta öpüşürken görüntülendi.