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’ye gönlünü kaptırdı! 58 yaş küçük sevgilisiyle tatilinde öpüşürken…

88 yaşındaki , Feryal Gülman’la boşanma davalarını yürüten avukatlardan ’ye gönlünü kaptırdı. Kemal Gülman, kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile tatiline çıktı. Kemal Gülman, bu kez de Bodrum'da 30 yaşında Eda Cideli ile bir yatta öpüşürken görüntülendi. Cideli'nin; Gülman çiftinin yedi yıldır çekişmeli şekilde devam eden boşanma davasında Kemal Gürman'ın işlerini yürüten avukatlarından biri olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 08:46 Son Güncelleme: 22.7.2020 08:56 ABONE OL
Ünlü iş adamı Kemal Gülman boşanma avukatı Eda Cideli’ye gönlünü kaptırdı! 58 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum tatilinde öpüşürken…

Adı sürekli çapkınlık dedikodularına karışan, eşi Feryal Gülman'ın da yıllar önce ihanetle suçlayıp boşanma davası açtığı 88 yaşındaki iş adamı , bu kez de 'da 30 yaşında ile bir yatta öpüşürken görüntülendi.

Ünlü iş adamı Kemal Gülman boşanma avukatı Eda Cideli’ye gönlünü kaptırdı! 58 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum tatilinde öpüşürken…

Cideli'nin; Gülman çiftinin yedi yıldır çekişmeli şekilde devam eden boşanma davasında Kemal Gürman'ın işlerini yürüten avukatlarından biri olduğu öğrenildi.

Ünlü iş adamı Kemal Gülman boşanma avukatı Eda Cideli’ye gönlünü kaptırdı! 58 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum tatilinde öpüşürken…

YAŞ FARKI 58

88 yaşındaki ile 30 yaşındaki sevgilisi 'nin misafir olduğu yatın ismi Pasha. Yatın sahibi ise Mısır'da dev yatırımları olan bir iş adamı.

Ünlü iş adamı Kemal Gülman boşanma avukatı Eda Cideli’ye gönlünü kaptırdı! 58 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum tatilinde öpüşürken…

Gülman'ın görüntülendiği 30 yaşında.

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Ünlü iş adamı Kemal Gülman boşanma avukatı Eda Cideli’ye gönlünü kaptırdı! 58 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum tatilinde öpüşürken…
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