Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'u ilk tanıdığımızda Acemi Cadı dizisinde genç bir yetenekti. Sonrasında birçok dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir ekranlardan uzak ama sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyordu. Merve Boluğur'dan sürpriz hamle geldi. Uzun süredir hayatında biri olmayan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile ortaya çıkarak magazin gündemini bomba gibi salladı. Son olarak ise sevgilisi Merve Boluğur'un fotoğraflarına iki yıl boynca hayran bir şekilde yorum yaptığı öğrenildi.
Eski eşi Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel ile ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği Merve Boluğur'dan sürpriz hamle geldi.
Uzun süredir hayatında biri olmayan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile ortaya çıktı.
Instagram hesabından sevgilisinin yüzünün gözükmediği romantik bir paylaşımda bulunan Merve Boluğur magazin gündemine bomba gibi düştü. Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin yüzü de kısa süre sonra görünmüştü.
Son olarak ise sevgilisi Merve Boluğur'un fotoğraflarına iki yıl boyunca hayran bir şekilde yorum yapması ise herkesi şaşırttı.
Dün ilişkilerini ilan eden ikiliden Boluğur'un sevgilisinin, iki yılın sonunda mutluluğa ulaştığı görülüyor.