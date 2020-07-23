Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'u ilk tanıdığımızda Acemi Cadı dizisinde genç bir yetenekti. Sonrasında birçok dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir ekranlardan uzak ama sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyordu. Merve Boluğur'dan sürpriz hamle geldi. Uzun süredir hayatında biri olmayan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile ortaya çıkarak magazin gündemini bomba gibi salladı. Son olarak ise sevgilisi Merve Boluğur'un fotoğraflarına iki yıl boynca hayran bir şekilde yorum yaptığı öğrenildi.