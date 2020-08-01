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Oyuncu 'in sevgilisi ile deniz keyfi! Belçim Bilgin Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...

ilk olarak sevgilisi ile Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde boy göstermişti. 'ın eski eşi bir çocuk annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin İtalyan sevgilisiyle tatilde yakalandı. Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! objektiflere takıldı. görüntülenen Belçim Bilgin'in fit hali beğeni topladı. İşte Alfredo Di Blasio...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 18:05 Son Güncelleme: 1.8.2020 18:13 ABONE OL
Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...

ilk olarak sevgilisi ile Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde boy göstermişti. 'ın eski eşi bir çocuk annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin İtalyan sevgilisiyle tatilde yakalandı.

Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...

'in sevgilisi ile deniz keyfi! objektiflere takıldı.

Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...

görüntülenen 'in fit hali beğeni topladı. İşte ...

Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...

Akşam güneşi için deniz kenarına inen ünlü çift, arkadaşlarıyla denize girdi.

Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...

Sevgililer, daha sonra şezlongda oturarak sohbet devam etti.

Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...

Sevgililer ilk olarak 6 ay önce Los Angeles'taki 'Hollywood Türk Filmleri Haftası'nda ortaya çıkmıştı.

Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...

37 yaşındaki 'in 'dan olan Rodin Nazım Erdoğan adında bir oğlu var.

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Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...
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