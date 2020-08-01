Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...

Belçim Bilgin ilk olarak sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde boy göstermişti. Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi bir çocuk annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin İtalyan sevgilisiyle tatilde yakalandı.
Bikinili görüntülenen Belçim Bilgin'in fit hali beğeni topladı. İşte Belçin Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio...
Akşam güneşi için deniz kenarına inen ünlü çift, arkadaşlarıyla denize girdi.
Sevgililer, daha sonra şezlongda oturarak sohbet devam etti.
Sevgililer ilk olarak 6 ay önce Los Angeles'taki 'Hollywood Türk Filmleri Haftası'nda ortaya çıkmıştı.