Ünlü oyuncu Didem Erol Amerika'ya yerleşti! Adını bile değiştirdi o artık…

KENDİ FİLMİMİ ÇEKECEĞİM

Şimdi kendi filmimi çekmeye hazırlanıyorum! Mart ayında çekecektik, koronadan dolayı olmadı… Şimdi tekrar çekmeye hazırlanıyoruz. Amerika'da yapımın da pek çok aşamasında çalışma ve işi öğrenme fırsatım oldu. Ben de 'hem yapımcı, hem oyuncu olabilirim' dedim.

Başkalarının işini ve projesini beklemektense kendiminkileri yapmak daha mantıklı geldi. Yıllardır işin içerisindeyim, çok büyük yapımcı ve yönetmenlerle çalışma fırsatım oldu, onlardan çok şey öğrendim. Heyecanlıyım. Türümüz Korku!