Deniz Seki elbisesiyle göz kamaştırdı

Hayranlarının yoğun sevgi tezahüratları ve alkışlarıyla karşılaşan Deniz Seki kırmızı Tolga Çam imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı. Daha önce mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Deniz Seki bu kez Şeyda Coşkun sayesinde 10 kilo verdi.