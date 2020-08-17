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elbisesiyle göz kamaştırdı

, önceki akşam Tilkici Koyu'nda bulunan bir mekanda yoğun istek üzerine ikinci defa sahneye çıktı. Hayranlarının yoğun sevgi tezahüratları ve alkışlarıyla karşılaşan de göz kamaştırdı.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 23:17 Son Güncelleme: 17.8.2020 23:44 ABONE OL
Deniz Seki elbisesiyle göz kamaştırdı

, önceki akşam Tilkici Koyu'nda bulunan bir mekanda yoğun istek üzerine ikinci defa sahneye çıktı. Hayranlarının yoğun sevgi tezahüratları ve alkışlarıyla karşılaşan de göz kamaştırdı.

Deniz Seki elbisesiyle göz kamaştırdı

Hayranlarının yoğun sevgi tezahüratları ve alkışlarıyla karşılaşan kırmızı Tolga Çam imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı. Daha önce mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Deniz Seki bu kez Şeyda Coşkun sayesinde 10 kilo verdi.

Deniz Seki elbisesiyle göz kamaştırdı

Programına "İyisin Tabi" şarkısıyla başlayan Seki, kendi parçalarının yanı sıra repertuarında Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve Yıldız Tilbe gibi birçok sanatçının şarkılarını seslendirdi.

Deniz Seki elbisesiyle göz kamaştırdı

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede muhteşem bir performansa imza atan , programını "Masal" şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.

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Deniz Seki elbisesiyle göz kamaştırdı
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