Hizmetçisinin aldırdığı karara uymayınca başı derde girdi! Seren Serengil’e tedbir kararına aykırılık soruşturması

'ASIL BEN DAVACIYIM'

Serengil de, yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu: "Kadın izin istedi ve dışarı çıkacağını söyledi. 'Hep birlikte bu evde kalıyoruz, dışarıda salgın var. Çıkarsan bizi de tehlikeye atarsın' dedim. Tehditle para istedi. Onu ormanda değil kendi arabamızla şehir merkezinde bir caddeye bıraktık. Kamera kayıtları da var. Parasını ödedim, asıl ben davacıyım."