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Hizmetçisinin aldırdığı karara uymayınca başı derde girdi! ’e tedbir kararına aykırılık soruşturması

Özbekistan uyruklu hizmetçisini korona virüsü kaptı iddiasıyla darp ederek ormana bıraktığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hizmetçi Mamatova birde Serengil hakkında 3 ay koruma tedbiri aldırmıştı. Seren Serengil hizmetçisi hakkında gazetelere demeç verince bu kez hakkında savcılık tarafından tedbir kararına aykırılıktan soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 17.8.2020 17:57 Son Güncelleme: 17.8.2020 18:31 ABONE OL
Hizmetçisinin aldırdığı karara uymayınca başı derde girdi! Seren Serengil’e tedbir kararına aykırılık soruşturması

Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova, 'den şikâyetçi olmuştu. Mamatova, "Serengil'den yorgun olduğum için haftalık izin istedim. 'Hasta mısın? Yoksa bize korona bulaştırdın da kaçıyor musun?' dedi. Ardından bana saldırdı ve tekmeledi. Sonra da erkek arkadaşı Mustafa Tohma beni Beykoz Ormanı'na götürüp arabadan attı" demişti.

Hizmetçisinin aldırdığı karara uymayınca başı derde girdi! Seren Serengil’e tedbir kararına aykırılık soruşturması

'ASIL BEN DAVACIYIM'

Serengil de, yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu: "Kadın izin istedi ve dışarı çıkacağını söyledi. 'Hep birlikte bu evde kalıyoruz, dışarıda salgın var. Çıkarsan bizi de tehlikeye atarsın' dedim. Tehditle para istedi. Onu ormanda değil kendi arabamızla şehir merkezinde bir caddeye bıraktık. Kamera kayıtları da var. Parasını ödedim, asıl ben davacıyım."

Hizmetçisinin aldırdığı karara uymayınca başı derde girdi! Seren Serengil’e tedbir kararına aykırılık soruşturması

3 AY KORUMA KARARI

Beykoz 1. Aile Mahkemesi, Özbekistan uyruklu yardımcılarını Kovid-19 olduğu için darp ettikleri ve ormana bıraktıkları gerekçesiyle savcılığa şikâyet edilen şarkıcı ve arkadaşı Mustafa Tohma hakkında "3 ay süresince bu kişiye yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamaları" kararı verildi.

Hizmetçisinin aldırdığı karara uymayınca başı derde girdi! Seren Serengil’e tedbir kararına aykırılık soruşturması

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Karar sonrası olayla ilgili bazı medya kuruluşlarına açıklama yaptı. Özbekistan uyruklu hizmetli ise Serengil'in tedbir kararlarına aykırı davrandığını, yaptığı açıklamada kendisine hakaret ve küçük düşürücü sözler sarf ettiğini belirtip savcılığa ihbarda bulundu. Seren Serengil hakkında tedbir kararına aykırılıktan soruşturma başlatıldı.

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Hizmetçisinin aldırdığı karara uymayınca başı derde girdi! Seren Serengil’e tedbir kararına aykırılık soruşturması
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