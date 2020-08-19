"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Ayşe Mine ve Baha izleyiciyle buluştu

İlk olarak sahneye çıkan Türk Sanat Müziği'nin güçlü ismi Ayşe Mine, Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.