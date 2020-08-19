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" Yeditepe Konserleri"nde ve izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı " Yeditepe Konserleri" kapsamında ve müzikseverlerle buluştu.

AA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 23:51 Son Güncelleme: 19.8.2020 23:52 ABONE OL
İstanbul Yeditepe Konserlerinde Ayşe Mine ve Baha izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı " Yeditepe Konserleri" kapsamında ve müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Ayşe Mine ve Baha izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, " Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Ayşe Mine ve Baha izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Ayşe Mine ve Baha izleyiciyle buluştu

İlk olarak sahneye çıkan Türk Sanat Müziği'nin güçlü ismi , Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Ayşe Mine ve Baha izleyiciyle buluştu

'den sonra sahne alan da sevilen şarkılarını seslendirdi. Yeditepe Konserleri'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Baha, Yeditepe Konserleri'nde emeği geçen herkese ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Ayşe Mine ve Baha izleyiciyle buluştu
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