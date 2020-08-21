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eski eşi 'nu ihbar etmişti... Elisabeth Mas Vall'un ihbarı asılsız çıktı!

ile aldatıldığı için olaylı bir boşanma süreci geçiren ile eski eşi , yine davalık oldu. İspanyol model Elisabeth Mas Vall, eski eşi Caner Karaloğlu'nu madde kullandığı gerekçesiyle savcılığa . Ancak Elisabeth Mas Vallîn ihbarı asılsız çıktı... İş adamı Caner Karaloğlu'dan alınan kan, idrar ve saç numunelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilemedi.

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Giriş Tarihi: 21.8.2020 10:54 Son Güncelleme: 21.8.2020 11:03 ABONE OL
Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nu ihbar etmişti... Elisabeth Mas Vall'un ihbarı asılsız çıktı!

OLAYLI BOŞANMA

ÜNLÜ iş adamı ile eski eşi arasında sular durulmuyor. Kendisini ile aldattığı için olaylı bir boşanma süreci geçiren çift, yine davalık oldu.

Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nu ihbar etmişti... Elisabeth Mas Vall'un ihbarı asılsız çıktı!

Elisabeth, geçen yıl kızının babası 'nun madde kullandığını ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nu ihbar etmişti... Elisabeth Mas Vall'un ihbarı asılsız çıktı!

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

İspanyol modelin ihbarı sonrası İstanbul Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Karaloğlu'na bazı testler yapıldı.

Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nu ihbar etmişti... Elisabeth Mas Vall'un ihbarı asılsız çıktı!

İş adamından alınan kan, idrar ve saç numunelerinde herhangi bir madde bulunamadı. Savcılık, takipsizlik kararı verdi.

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Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nu ihbar etmişti... Elisabeth Mas Vall'un ihbarı asılsız çıktı!
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