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'dan büyük jest! Eşi için kesenin ağzını açtı…

Yakışıklı oyuncu 'dan eşine jest üstüne jest… Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile , gözlerden uzak bir hayat yaşamı tercih ediyorlar. Kıvanç Tatlıtuğ, ’a yatırım yapmaya devam ediyor. Yaptığı son reklam anlaşmasından 1 milyon euro kazanan oyuncunun, tasarımcı eşi Başak Dizer için Bodrum'dan kiraladığı iddia edildi. Tatlıtuğ eşi Başak Dizer için kesenin ağzını açtı. İşte ünlü oyuncunun eşine kiraladığı mağazanın kirası…

Giriş Tarihi: 21.8.2020 14:30 Son Güncelleme: 21.8.2020 14:42 ABONE OL
Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer için kesenin ağzını açtı…

Oyuncu , 'a yatırım yapmaya devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer için kesenin ağzını açtı…

Yaptığı son reklam anlaşmasından 1 milyon euro kazanan oyuncunun, tasarımcı eşi için 'dan kiraladığı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer için kesenin ağzını açtı…

Geçen günlerde 'nda bir ev bakan ile 'in 'dan kiraladığı konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer için kesenin ağzını açtı…

Takvim'in haberine göre; bakmasının nedeni butiği olan 'in burada markasının bir şubesini açmak istemesi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer için kesenin ağzını açtı…

İkili, aylık kirası yaklaşık 20 bin TL olan mağazayı kiralarsa Dizer, hemen dekorasyona başlayacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer için kesenin ağzını açtı…

Yıllardır Yalıkavak'taki evlerinde yapan ünlü çift, bu sene de Tilkicik Koyu'ndaki lüks bir villada tatillerini geçirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer için kesenin ağzını açtı…

'un 'daki bir diğer evinde ise şu an ailesi konaklıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer için kesenin ağzını açtı…
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