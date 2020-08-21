Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer için kesenin ağzını açtı…

Yaptığı son reklam anlaşmasından 1 milyon euro kazanan oyuncunun, tasarımcı eşi Başak Dizer için Bodrum'dan mağaza kiraladığı iddia edildi.
Geçen günlerde Cennet Koyu'nda bir ev bakan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in Bodrum'dan mağaza kiraladığı konuşuluyor.
Takvim'in haberine göre; mağaza bakmasının nedeni butiği olan Başak Dizer'in burada markasının bir şubesini açmak istemesi.
İkili, aylık kirası yaklaşık 20 bin TL olan mağazayı kiralarsa Dizer, hemen dekorasyona başlayacak.
Yıllardır Yalıkavak'taki evlerinde tatil yapan ünlü çift, bu sene de Tilkicik Koyu'ndaki lüks bir villada tatillerini geçirdi.