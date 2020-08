Türkiyemizin önünde artık kimse duramaz

İbrahim Tatlıses

Vatana ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.



İsmail Hakkı

Elhamdülillah ya Rabbi... Müjde için şükürler olsun, milletimize hayırlı olsun.



Alişan

Suriye'ye kucak açıp bu kadar mazluma burada bakarsan, onlara ev sahipliği yapıp onların hakları için operasyon yaparsan, Filistin'deki mazlumlar için dünyaya savaş verirsen, Libya'daki Müslüman kardeşlerimiz için mücadele edersen; belki bütün dünyayı karşına alır yalnız kalırsın ama Allah da seni ödüllendirir. Allah her zaman yanında olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Bu daha başlangıç, nice güzel haberlere inşallah.



Uğur Işılak

Karamsarlık değil, umut lazım bize... Yılmak, yakınmak değil, heyecan lazım bize... Ve çocukların kalbine yazılacak, yeni destanlar lazım bize... Sevinme vaktidir, yolun açık olsun Türkiye. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun.



Seda Sayan

Bu müjde, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İşte güçlü Türkiye! Daha nicelerine...



Kodes

'Beni kızdırmayın doğal gazınızı keserim haaaa!' devri artık bitti. Artık bizim de doğal gazımız var. Bu doğal gaz hepimiz için. Gözün aydın Türkiye'm.

Teşekkür ederiz.



Hasan Kaçan

Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sonsuz şükürler olsun.



Fettah Can

Bulunan doğal gaz umarım başlangıç olur. Yer altı ve üstü tüm zenginliklerimiz halkımıza hayırlı olsun.



Sibel Can

Kaç gündür Cumhurbaşkanımız'ın vereceği müjdeyi bekledik heyecanla. Ve açıklamasıyla gözyaşlarımı tutamadım çünkü geleceğimiz ve ekonomimiz için inanılmaz güzel bir gelişme. Türkiyemiz'in önünde kimse duramaz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yolumuzu açık etsin.



Kaan Taşaner

Değer biçilemez topraklarımızın altında yatan zenginliklere kavuşmanın ve soğuk günlerde, çok daha ucuza ısınacak yuvaların heyecanını yaşıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu hediyeyi bize sunan tüm mühendislerimize şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Var olsunlar.

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan tarihi açıklamayı yaptı: Dünya 'Müjde'yi böyle gördü!

Türkiye’nin eksenini değiştiren dev hamle! 'Müjde'nin ilk adımı o tarihi konuşmayla atılmıştı...

81 ilde hayat durdu; Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini Türkiye böyle takip etti