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'a büyük şok: Sevgilisi dayakçı çıktı

’ın yeni aşkı oyuncu ’ın daha önceki sevgilisini darp ettiği ortaya çıktı. Atakan hakkında ‘Yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlarından iki ayrı dava açıldı

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Giriş Tarihi: 29.8.2020 01:41 Son Güncelleme: 29.8.2020 06:24 ABONE OL
Eda Taşpınar'a büyük şok: Sevgilisi Çağrı Atakan dayakçı çıktı

'ın yeni aşkı oyuncu 'ın daha önceki sevgilisini darp ettiği ortaya çıktı. Atakan hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından iki ayrı dava açıldı

Eda Taşpınar'a büyük şok: Sevgilisi Çağrı Atakan dayakçı çıktı

'SENİ MAHVEDECEĞİM' DEDİ

Sosyetik güzel 'ın yeni sevgilisi oyuncu , eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılanacak. 39 yaşındaki oyuncu Atakan, 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birlikteydi.

Eda Taşpınar'a büyük şok: Sevgilisi Çağrı Atakan dayakçı çıktı

Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi. Atakan, bunun üzerine sevgilisini "Seni mahvedeceğim" diye tehdit etti.

Eda Taşpınar'a büyük şok: Sevgilisi Çağrı Atakan dayakçı çıktı

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

, bir ay sonra da Eda A.'yı darp ettti. Hastaneye giderek tedavi olan genç kadın, yaralandığına dair rapor aldı. Eda A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Atakan hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından iki ayrı dava açtı. Atakan, hakim karşısına çıkacak.

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Eda Taşpınar'a büyük şok: Sevgilisi Çağrı Atakan dayakçı çıktı
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