Eda Taşpınar'a büyük şok: Sevgilisi Çağrı Atakan dayakçı çıktı

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI



Çağrı Atakan, bir ay sonra da Eda A.'yı darp ettti. Hastaneye giderek tedavi olan genç kadın, yaralandığına dair rapor aldı. Eda A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Atakan hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından iki ayrı dava açtı. Atakan, hakim karşısına çıkacak.