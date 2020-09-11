Bu hafta tüm Türkiye Aleyna Çakır ölümünü araştıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kilitlendi!

Programda anlatılardan Uygun'un Çakır'a uyguladığı şiddetin boyutunu da açıkça görüyoruz. Bu denli ruh sağlığı bozuk bir insanın hâlâ sokaklarda serbestçe gezmemesi lazım. Caydırıcı şekilde cezalandırmak gerekiyor böyle psikopatları. Öyle cezalar vereceksin ki, benzer ruh haline sahip bir başkası bunu yapmaya cesaret dahi edemeyecek. Kadına şiddetle etkin şekilde mücadele etmek için bu gerekli. Bir diğer dikkat çekici nokta ise, ölümü şüpheli olan ve adli tıp raporları da bu yönde olan Çakır'ın sevgilisinin kaçma riskine karşın hâlâ serbest olması. Bence bir an önce bu riski ortadan kaldırmak gerekiyor. Açıkçası bir kadının ağzına silah sokacak kadar gözü dönmüş Uygun'un, Çakır'ın ölümünde parmağı olmadığına inanmıyorum.

Umarım adalet en kısa zamanda tecelli eder.

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