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'nin kavgalı olduğu ablası 'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

Şarkıcı 'nin ablası ile arası bir türlü düzelmiyor. Geçtiğimiz yıl patlak veren olaylar sonra Hülya Açıkgöz'ün arası açılmış iki kardeş neredeyse kanlı bıçaklı olmuşlardı. Hadise'nin uzun süredir görüşmediği hatta davalık olduğu ablası Hülya Açıkgöz sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruya verdiği cevap ile kafaları karıştırdı. Hülya Açıkgöz'ün "Konuşursam Hadise Türkiye'ye adım atamaz!" sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 14:03 ABONE OL
Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

Şarkıcı 'nin ablası ile arası bir türlü düzelmiyor. Geçtiğimiz yıl patlak veren olaylar sonra Hülya Açıkgöz'ün arası açılmış iki kardeş neredeyse kanlı bıçaklı olmuşlardı.

Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

'nin uzun süredir görüşmediği hatta davalık olduğu ablası sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruya verdiği cevap ile kafaları karıştırdı.

Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

Hülya Açıkgöz kendisine gelen "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna Hülya Açıkgöz şu cevabı verdi "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye'ye adım atamazlar.. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim"

Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

KAVGANIN GEÇMİŞİ
'nin menajerliğini, ablası üstleniyordu. Ancak geçtiğimiz sene, iki kardeş arasında ipler koptu. Ünlü şarkıcı, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti.

Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

ise iddialarını yalanlamış, kardeşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmasını da, "Adı üstünde benim profilim. İstediğim fotoğrafları siler eklerim. Doğru değil mi? Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı sanırım. Büyük bir şey aranmasın arkasında." sözleriyle açıklamıştı.

Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

ABLASINA DAVA AÇTI
Yıllardır ablasıyla birlikte çalışan , "hadise.com" internet sitesini ablası menajerliğini yaptığı sırada almıştı. İki kardeşin arasındaki kavga ve birlikte çalışmayı bırakması, bir domain savaşını başlattı.

Uzun bir süredir domain adresini geri almaya çalışan Hadise, sorunu ablasıyla çözemeyince olayı mahkemeye taşıdı. 3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen hadise.com adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika'daki ablasına dava açtı.

Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

ZEHİRLİ İNSAN ZEHİRLİDİR
2012 yılında .com domainini, Hadise'nin menajerliğini yapan ablası , 30 bin dolar ödeyerek satın almıştı. Hadise, Türkiye'de marka tescili bulunmasına rağmen davayı kaybetti.

Dava sonucuna çok sinirlenen Hadise, Instagram'dan sert bir mesaj yayınladı "O hala senin kız kardeşin demekten vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz"

Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

ANNELERİ İNTİHAR ETTİ
Kardeş kavgası bütün aileye yansıdı. 'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, kızlarına "Benimle ilgilenmiyorsunuz" diyerek uyku ilacı içip intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün temmuzda intihara teşebbüş etmiş, yazdığı mektuptaki "Evlatlarım yüzümü güldürmedi" sözleri dikkat çekmişti.

Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

Bu olay sonrası , menajerliğini üstlenen ablası ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile ilişkisini kesmişti.

Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

küçük kardeşi Derya Açıkgöz ile barıştı ama ablası ile hala görüşmüyor.

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Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den kafa karıştıran açıklama! Hülya Açıköz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!
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