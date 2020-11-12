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eşi etmişti… Verdiği yanıt şoke etti!

Yeni single çalışması olan '' için stüdyoya giren , ile kameraların karşısına geçti. '' şarkısından sonra ilk kez çok heyecanlı olduğunu dile getiren Toprak, açıklamalarıyla gündeminde etkisi yarattı. Ferman Toprak, doğum günü partisinden dönerken otomobilde tartıştığı eşini ettiği iddialarına, "Olur karı-koca arasında öyle şeyler" şeklinde yanıt verdi. Ferman Toprak’ın verdiği cevap herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 12:30 Son Güncelleme: 12.11.2020 12:57 ABONE OL
Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'ı darp etmişti… Verdiği yanıt şoke etti!

'' şarkısından sonra ilk kez çok heyecanlı olduğunu dile getiren , "Biliyorsunuz uzun süredir şarkı yapıyorum ama bu kez gerçekten çok büyük bir emek var.

Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'ı darp etmişti… Verdiği yanıt şoke etti!

sağ olsun şarkıyı dinletti bana hazırladı, pişirdi, ben de yiyorum" dedi.

Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'ı darp etmişti… Verdiği yanıt şoke etti!

Muhabirlerin, "Serdar Bey, Suriye'de askerler eski bir kasetinizi paylaştı sonrasında çatışma olmuş" yorumuna, "Evet, Suriye'deki bir çatışmada asker benim kasetimi dinliyormuş. O sırada olmuş olay. Tabii bu olay duygulandırdı bizi. Onlar çatışıyor, biz burada neler yapıyoruz?" dedi.

Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'ı darp etmişti… Verdiği yanıt şoke etti!

Milliyet'in haberine göre; ise eşini ettiği iddialarına, "Arkadaşlar hayat bu, insanlar nazara gelebiliyor. Olur karı-koca arasında öyle şeyler. Olabilir ama biraz abartıldı. Eşim yine benim çocuklarımın annesi, hiç bir sorun yok" diye konuştu.

Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'ı darp etmişti… Verdiği yanıt şoke etti!

İddiaya göre; birlikte gittikleri arkadaşlarının doğum günü partisinden dönerken otomobilde tartıştığı eşini etti. Hastanede darp raporu alan , ardından polis merkezine giderek eşinden şikâyetçi olmuştu.

Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'ı darp etmişti… Verdiği yanıt şoke etti!

Polis merkezinde ifadesi alınan , "Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi etmedim" şeklinde konuşmuştu.

Şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.

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Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'ı darp etmişti… Verdiği yanıt şoke etti!
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