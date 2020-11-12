Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'ı darp etmişti… Verdiği yanıt şoke etti!

'Tespih' şarkısından sonra ilk kez çok heyecanlı olduğunu dile getiren Ferman Toprak, "Biliyorsunuz uzun süredir şarkı yapıyorum ama bu kez gerçekten çok büyük bir emek var.
Muhabirlerin, "Serdar Bey, Suriye'de askerler eski bir kasetinizi paylaştı sonrasında çatışma olmuş" yorumuna, "Evet, Suriye'deki bir çatışmada asker benim kasetimi dinliyormuş. O sırada olmuş olay. Tabii bu olay duygulandırdı bizi. Onlar çatışıyor, biz burada neler yapıyoruz?" dedi.
Milliyet'in haberine göre; Ferman Toprak ise eşini darp ettiği iddialarına, "Arkadaşlar hayat bu, insanlar nazara gelebiliyor. Olur karı-koca arasında öyle şeyler. Olabilir ama biraz abartıldı. Eşim yine benim çocuklarımın annesi, hiç bir sorun yok" diye konuştu.
İddiaya göre; Ferman Toprak birlikte gittikleri arkadaşlarının doğum günü partisinden dönerken otomobilde tartıştığı eşini darp etti. Hastanede darp raporu alan Hilal Toprak, ardından polis merkezine giderek eşinden şikâyetçi olmuştu.
Polis merkezinde ifadesi alınan Ferman Toprak, "Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi darp etmedim" şeklinde konuşmuştu.
Şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.