Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'ı darp etmişti… Verdiği yanıt şoke etti!

Milliyet'in haberine göre; Ferman Toprak ise eşini darp ettiği iddialarına, "Arkadaşlar hayat bu, insanlar nazara gelebiliyor. Olur karı-koca arasında öyle şeyler. Olabilir ama biraz abartıldı. Eşim yine benim çocuklarımın annesi, hiç bir sorun yok" diye konuştu.